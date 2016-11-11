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Friday
Nov112016

Amateur Radio Newsline Report 2037 for November 11, 2016

AuthorNews Desk
  • GREEN BANK OBSERVATORY IN DANGER OF CLOSING
  • SUPER MOON DOESN'T ALWAYS BRING SUPER CONTACTS
  • TEAM FROM CUBA AND U.S. MAKE FILM FEATURING HAM RADIO
  • JAMBOREE ON THE AIR RELEASES ITS NUMBERS
  • HOPEFUL HAMS AWAIT TEST RESULTS IN LEBANON
  • ANOTHER SOTA 'SUPER ACTIVATION'
  • PUTTING THE 'RADIO' IN HAM RADIO
  • HAM IN BERMUDA HONORED BY HURRICANE WATCH NET
  • MONK APOLLO BACK ON MOUNT ATHOS
  • THE WORLD OF DX
  • ON THE AIR WITH KB2GSD, WALTER CRONKITE (SORT OF)

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