Friday
Nov112016
Amateur Radio Newsline Report 2037 for November 11, 2016
- GREEN BANK OBSERVATORY IN DANGER OF CLOSING
- SUPER MOON DOESN'T ALWAYS BRING SUPER CONTACTS
- TEAM FROM CUBA AND U.S. MAKE FILM FEATURING HAM RADIO
- JAMBOREE ON THE AIR RELEASES ITS NUMBERS
- HOPEFUL HAMS AWAIT TEST RESULTS IN LEBANON
- ANOTHER SOTA 'SUPER ACTIVATION'
- PUTTING THE 'RADIO' IN HAM RADIO
- HAM IN BERMUDA HONORED BY HURRICANE WATCH NET
- MONK APOLLO BACK ON MOUNT ATHOS
- THE WORLD OF DX
- ON THE AIR WITH KB2GSD, WALTER CRONKITE (SORT OF)