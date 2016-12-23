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Thursday
Dec292016

Amateur Radio Newsline Report 2044 for December 30, 2016

AuthorNews Desk
  • HAMS RESPOND TO SUPER TYPHOON IN PHILIPPINES
  • RADIO AUSTRALIA ENDING SHORTWAVE BROADCASTS
  • NO WALK IN THE PARK
  • SILENT KEY: ALAN HEATHER  G0PQA
  • SILENT KEY: CANADA'S WILLIAM JAMES 'BILL' GILLIS VE1WG
  • HAMS KEEP PACE IN PARADISE
  • NO QTH TO CALL THEIR OWN
  • VIRGINIA FONE NET, AN 'OM' AMONG NETS
  • THAT'S THE SPIRIT! LOOK OUT FOR INTREPID DX AWARDS
  • SCOUT MERIT BADGE FINDS NEW DIRECTION
  • WORLD OF DX
  • A NET GAIN FOR THE SANTA NET

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