Thursday
Dec292016
Amateur Radio Newsline Report 2044 for December 30, 2016
- HAMS RESPOND TO SUPER TYPHOON IN PHILIPPINES
- RADIO AUSTRALIA ENDING SHORTWAVE BROADCASTS
- NO WALK IN THE PARK
- SILENT KEY: ALAN HEATHER G0PQA
- SILENT KEY: CANADA'S WILLIAM JAMES 'BILL' GILLIS VE1WG
- HAMS KEEP PACE IN PARADISE
- NO QTH TO CALL THEIR OWN
- VIRGINIA FONE NET, AN 'OM' AMONG NETS
- THAT'S THE SPIRIT! LOOK OUT FOR INTREPID DX AWARDS
- SCOUT MERIT BADGE FINDS NEW DIRECTION
- WORLD OF DX
- A NET GAIN FOR THE SANTA NET