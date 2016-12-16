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Weekly EchoProducer File 

Friday
Dec092016

Amateur Radio Newsline Report 2041 for December 09, 2016

AuthorNews Desk
  • REMEMBERING SLAIN AMATEUR TYRONE HARDIN KD9ERC, SK
  • NEW LEADERSHIP ROLE FOR PARITY ACT SPONSOR
  • HOLIDAY SPIRIT IS IN -- AND ON -- THE AIR
  • A CHRISTMAS GIFT FROM BETHLEHEM
  • AMATEURS TEAM UP TO ENCOURAGE DISABLED HAMS IN SWITZERLAND
  • MILLING AROUND ON THE AIR
  • FIRST AUSTRALIAN WINS RSGB IOTA ARCTIC ISLANDS AWARD 
  • NEW ENTRY INTO CANADIAN AMATEUR RADIO HALL OF FAME
  • WORLD OF DX
  • TRY DRINKING IN THESE RADIO FREQUENCIES!

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