Friday
Dec092016
Amateur Radio Newsline Report 2041 for December 09, 2016
- REMEMBERING SLAIN AMATEUR TYRONE HARDIN KD9ERC, SK
- NEW LEADERSHIP ROLE FOR PARITY ACT SPONSOR
- HOLIDAY SPIRIT IS IN -- AND ON -- THE AIR
- A CHRISTMAS GIFT FROM BETHLEHEM
- AMATEURS TEAM UP TO ENCOURAGE DISABLED HAMS IN SWITZERLAND
- MILLING AROUND ON THE AIR
- FIRST AUSTRALIAN WINS RSGB IOTA ARCTIC ISLANDS AWARD
- NEW ENTRY INTO CANADIAN AMATEUR RADIO HALL OF FAME
- WORLD OF DX
- TRY DRINKING IN THESE RADIO FREQUENCIES!