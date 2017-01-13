Friday
Jan202017
Amateur Radio Newsline Report 2047 for January 20, 2016
- BREAKING NEWS: DISCUSSIONS ATTEMPT TO SAVE LONG ISLAND REPEATER
- U.S. HOUSE GETS AMATEUR RADIO PARITY ACT
- HISTORIC SHORTWAVE SITE TO BE CLEARED
- PORT ELIZABETH CONTEST A 44-HOUR RADIO FEST
- THE 60 METER COMMUNITY GROWS
- ESSEX RAYNET ANSWERS FLOOD OF REQUESTS
- NOVICE RIG ROUNDUP NOT JUST FOR OLDTIMERS
- AN IDEA WORTH SCOUTING OUT
- ZANE GREY EVENT
- AN AUSSIE HAM BY ANY OTHER NAME....
- REMEMBERING HUNTSVILLE HAMFEST'S CHARLIE EMERSON N4OKL, SK