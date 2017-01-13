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Friday
Jan202017

Amateur Radio Newsline Report 2047 for January 20, 2016

AuthorNews Desk

 

  • BREAKING NEWS: DISCUSSIONS ATTEMPT TO SAVE LONG ISLAND REPEATER
  • U.S. HOUSE GETS AMATEUR RADIO PARITY ACT
  • HISTORIC SHORTWAVE SITE TO BE CLEARED
  • PORT ELIZABETH CONTEST A 44-HOUR RADIO FEST
  • THE 60 METER COMMUNITY GROWS
  • ESSEX RAYNET ANSWERS FLOOD OF REQUESTS
  • NOVICE RIG ROUNDUP NOT JUST FOR OLDTIMERS
  • AN IDEA WORTH SCOUTING OUT
  • ZANE GREY EVENT
  • AN AUSSIE HAM BY ANY OTHER NAME....
  • REMEMBERING HUNTSVILLE HAMFEST'S CHARLIE EMERSON N4OKL, SK

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