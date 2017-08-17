- NO REVIVAL OF AUSTRALIAN SHORTWAVE
- BACK TO DAYTON: THIS TIME FOR THE AIR FORCE
- RAC MEMBERS VOTE IN SOUTHERN ONTARIO
- A BOOST FOR BOUVET ISLAND DXPEDITION
- RSGB CONVENTION TEAMS UP WITH AMSAT-UK COLLOQUIUM
- ECLIPSE HAS GOT SOLAR POWER
- QSL CARDS BECOME BIRTHDAY CARDS FOR AILING LITTLE BOY
- ARDF: A-HUNTING THEY WILL GO
- SCOUTS PREP FOR WORLDWIDE EVENT
- WORLD OF DX
- A HAM WITH A HIGH-FLYING ANTENNA
Amateur Radio Newsline™ Report 2077 for Friday, August 18, 2017
- NO REVIVAL OF AUSTRALIAN SHORTWAVE