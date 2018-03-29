- NEW ZEALAND HAMS ASSIST IN SEARCH FOR MISSING WOMAN
- SATELLITE'S RETURN: LOOK OUT BELOW!
- AUSTRALIAN HAMS GET THEIR DAYS IN THE SUN
- QSOs WITH A LITTLE HELP FROM THEIR FRIENDS
- DXing BY FOOT
- A LIGHTHOUSE WITH 2 REASONS TO SHINE
- FINE-TUNING THE DETAILS FOR WORLD RADIO TEAM CHAMPIONSHIP
- NOMINATE THE NEXT “YOUNG HAM OF THE YEAR”
- THEORETICAL PHYSICS MEETS REAL RADIO - MAYBE?
Amateur Radio Newsline Report 2109 for Friday, March 30, 2018
- NEW ZEALAND HAMS ASSIST IN SEARCH FOR MISSING WOMAN