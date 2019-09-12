- YL SETS RECORD, COMPLETING SOLO SAIL AROUND THE WORLD
- INDIA'S CRASHED LUNAR LANDER LOCATED
- AMATEUR DUO ACTIVATING RARE GRID VIA SATELLITE
- DUTCH RADIO UNION REPLACING DISCONTINUED GROUP
- PACT ASSURES HAMVENTION'S HOME FOR NEXT 5 YEARS
- CQ MAGAZINE TAPS FLORIDA HAM AS AWARDS EDITOR
- GET READY FOR PEORIA'S SUPERFEST
- TIME FOR 'FALL OUT' WITH 100 WATTS AND A WIRE
- MARKING 75 YEARS OF VOA'S BETHANY RELAY STATION
- SILENT KEY: ARRL and IARU President Emeritus Larry Price, W4RA
- SILENT KEY: CUSHCRAFT ANTENNA'S GLEN WHITEHOUSE K1GW
- SILENT KEY: JAPAN AMATEUR RADIO LEAGUE'S HISAO SHONO JA1AA
- WORLD OF DX
- AT CYCLING EVENT, HAMS TAKE ON MOUNTAINS OF RESPONSIBILITY
Amateur Radio Newsline Report 2185 for Friday September 13th, 2019
- YL SETS RECORD, COMPLETING SOLO SAIL AROUND THE WORLD