- FCC TO VOTE ON LEGALIZED PHONE JAMMING AT PRISONS
- CHANGES AT 2 US SHORTWAVE STATIONS
- HAMS SHOWCASE RADIO'S ROLE AT MAJOR TECH FAIR
- SECONDARY STUDENTS IN PAKISTAN CALL CQ FOR 1ST TIME
- STUDENTS IN KAZAKHSTAN GET MESSAGES FROM 'THEIR' SATELLITE
- POLDHU COVE'S MARCONI CENTRE RECEIVES WORLD ORIGIN SITE AWARD
- HEDY LAMARR DAY ON THE AIR MONDAY, NOV. 9
- NEW FUNDING BOLSTERS 3YØL DXPEDITION to SUB-ANTARCTIC
- ON-AIR CELEBRATION MARKS 40 YEARS OF EUROPEAN DX FOUNDATION
- WORLD OF DX
- KICKER: YOUNG VOICES AT VOICE OF AMERICA MUSEUM
Amateur Radio Newsline Report 2558 for Friday, November 6th, 2026
- FCC TO VOTE ON LEGALIZED PHONE JAMMING AT PRISONS