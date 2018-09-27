Amateur Radio Newsline Report 2135 for Friday, September 28 2018

 - RADIO TAKES A ROCKY MOUNTAIN BIKE RIDE
 - PUERTO RICO STRENGTHENS ITS HURRICANE SEASON RESPONSE
 - RESCUE AT SEA: A HANDY TALKIE THAT WAS REALLY HANDY
 - IBERRADIO RAISES PROFILE OF HAMS IN SPAIN
 - SILENT KEY: SEAN NOLAN EI7CD
 - AMSAT-NORTH AMERICA SEEKING NEWSLETTER EDITORS
 - HAMS NEEDED FOR BAYSTATE MARATHON
 - TURNING TRAIN STATIONS INTO RADIO STATIONS
 - WORLD OF DX
 - 100 WATTS AND A WIRE GETS READY TO 'FALL OUT'

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