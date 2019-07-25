- HAMS IN INDIA REUNITE AILING MAN WITH FAMILY
- RURAL SCHOOL IN TELANGANA GETS AMATEUR RADIO CLUB
- SILENT KEY: HAL COMMUNICATIONS' GEORGE HENRY JR. K9GWT
- RADIO SCOUTS ACTIVE AT 24TH WORLD SCOUT JAMBOREE
- IN UK, HAM RADIO PAYS TRIBUTE TO PIRATE RADIO
- SPECIAL EVENT HONORS NAVAJO CODE TALKERS
- NEW RECORD SET BY YOUNG HAMS AT CURACAO DX ADVENTURE
- PERU EASES RESTRICTIONS FOR NOVICE CLASS
- KRENKEL MEDAL AWARDED FOR CONTRIBUTIONS TO HAM RADIO
- NOMINEES SOUGHT FOR RAC AMATEUR OF THE YEAR
- AMSAT NEEDS HAMS TO SERVE IN AMBASSADOR PROGRAM
- WORLD OF DX
- MAYOR LEARNS SCIENCE OF WORKING A PILEUP
Amateur Radio Newsline Report 2178 for Friday July 26, 2019
- HAMS IN INDIA REUNITE AILING MAN WITH FAMILY