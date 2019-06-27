- IARU REGION 3 CHAMPIONSHIP CANCELLED
- FRENCH PROPOSAL FOR 2M BAND PROGRESSES ON AGENDA
- HAM RADIO REMEMBERS ARIZONA'S GRANITE MOUNTAIN HOTSHOTS
- RADIO MARKS CENTENNIAL OF EPICENTER OF UK SCOUTING
- A ROYAL WELCOME FOR JAPANESE AMATEURS IN THAILAND
- CHANGES EYED FOR DUTCH NOVICE LICENSES
- AT POINT MUGU, A FOXY WAY TO LEARN
- WALMART PARKING LOTS BACK ON THE AIR
- PARKS ON THE AIR LAUNCHES 'PLAQUE SEASON'
- MOONWALK ANNIVERSARY: AUSTRALIA CELEBRATES ITS ROLE
- MOONWALK ANNIVERSARY: NASA RADIO CLUBS GET IN ON THE ACTION
- THE WORLD OF DX
- A HIGH-FLYING FIELD DAY CONTACT
Amateur Radio Newsline Report 2174 for Friday June 28th, 2019
- IARU REGION 3 CHAMPIONSHIP CANCELLED